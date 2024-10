Ovako je izgledao početak napada Irana na Izrael (VIDEO)

Tokom noći Iran je izvršio napad na Izrael.

Momenat lansiranja raketa tokom početka napada uhvatio je putnik komercijalnog leta, budući da Iran tada nije zatvorio svoj vazdušni prostor.

Na snimku se jasno vidi kako projektili polijeću sa lokacija koje se nalaze blizu iranskog grada Širaza, prenosi Antena Observator.

Putnik je, kako se navodi u opisu objave na kojoj je snimak, uspio da zabilježi ovaj trenutak zato što Iran nije zatvorio svoj vazdušni prostor za civilne letove pre napada, pa se letjelica našla na nebu iznad Širaza baš u trenucima kada su rakete poletjele.

Ajatolah Ali Hamnei, iranski vrhovni vođa, sastao se danas sa grupom visokih zvaničnika u Teheranu.

On je za regionalne napetosti i ratove okrivio SAD i neke evropske zemlje koje "lažno tvrde da donose mir i spokoj u regiju".

Poručio im je da se "gube iz regije" kako bi zemlje u regiji mogle da žive u miru.

Rekao je da je žalostan zbog ubistva vođe Hezbolaha Hasana Nasralaha, ali nije odložio svoj sastanak s visokim zvaničnicima jer je, kako je rekao, "iranska žalost oživljavajuća i pokretačka snaga".

Naredbu za lansiranje projektila na Izrael izdao je vrhovni vođa Irana, koji ostaje na bezbjednoj lokaciji, rekao je visoki iranski zvaničnik novinskoj agenciji Rojters, prenosi Kurir.

Passenger from civilian aircraft recording Iranian ballistic missile launches near Shiraz last night. Note that there were NO Iranian NOTAM alerts to close airspace before the launches on Israel, which may have resulted in disaster. pic.twitter.com/gfDulwUgcJ