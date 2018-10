Ovako je izgledao prvi dan legalizacije marihuane u Kanadi

Širom cijele zemlje stanovnici Kanade proslavili su, na privatnim i javnim zabavama, prvi dan legalizacije kanabisa i o tome se podosta pisalo u domaćim i svjetskim medijima, a evo kako je izgledao taj dan?

Prva osoba koja je u Kanadi kupila marihuanu legalnim putem bio je Jan Pauer. U trenutku kada je sat otkucao ponoć u kanadskoj pokrajini Njufaundlend i Labrador, on je bio na početku dugačkog reda.

"Oduvijek je bio moj san da postanem prva osoba u Kanadi koja je na legalan način kupila gram kanabisa i sada mi se želja ostvarila", rekao je.

Aleks Smit, jedan od mnogih koji su te noći izašli iz trgovine BC Cannabis Store, za sada jedinog legaliziranog dućana te vrste na području Britanske Kolumbije, opisao je svoj doživljaj prve legalne kupovine kanabisa – nadrealnim.

"Cijeli svoj život sam krijući pušio i skrivao od drugih da to radim jer se krećem u krugovima unutar kojih se baš ne konzumira marihuana", izjavio je Smith za BBC.

"No, sada kada je kanabis legaliziran i kada se nalazi na policama ovakvih trgovina, osjećam olakšanje. Sada je to OK, barem u očima vlasti."

Oni koji su očekivali da će ulice Kanade prvog dana legalizacije izgledati kao scene iz nekog hipi filma iz 70-ih godina, ipak su se razočarali, piše BBC.

U najmnogoljudnijoj pokrajini Ontario, zakon prema kojem je dozvoljeno konzumiranje kanabisa na javnim mjestima stupio je na snagu tek 17 sati nakon legalizacije upotrebe marihuane, zbog čega se na ulicama Toronta većinu dana nije mogao osjetiti miris te lake droge, a ljudi su se većinom zabavljali i pušili travu na privatnim okupljanjima.

Prema novom zakonu, konzumacija marihuane u Kanadi ipak ima svoja ograničenja. Korisnici bi trebali biti punoljetni te su određene stroge kazne za one koji prodaju kanabis maloljetnicima.

Kanađanima je dozvoljen samo određeni broj biljaka koje mogu uzgajati unutar svog doma, a na javnim mjestima mogu kod sebe imati samo 30 grama marihuane.

Takođe uvedene su kazne za vozače koji upravljaju vozilom pod uticajem kanabisa. Policija će moći zaustavljati "sumnjive" vozače te provjeravati nivo alkohola i THC-a u krvi. Kazne su većinom novčane, ali se u nekim slučajevima može odrediti i zatvorska kazna, piše BBC.

Mnoge državne službe nisu mogle odoljeti reakciji na novonastalu situaciju te su se našalile na društvenim mrežama.

Tako su na stranicama nekih policijskih službi osvanula razna upozorenja ili savjeti za "pušače trave".

Asking for directions because you're lost is not a 911 call. Reporting an adult smoking a joint isn't either. Cannabis is no longer illegal on October 17, 2018. Consumption is allowed anywhere cigarette smoking is allowed except in a motor vehicle. Do not call police for this ^sm pic.twitter.com/7SoescfLM5