Ovako se Moskva bori sa snijegom

MOSKVA - Hiljade radnika gradskih službi sa oko 12.000 mašina za čišćenje snijega izašlo je na ulice Moskve u subotu i nedjelju.
U ruskoj prijestonici je za 24 sata pala trećina očekivane količine snijega za januar mjesec.
Тут как бы без комментариев... Просто так, для информации, до 1 марта (до самого раннего начала сезона (и то навряд-ли)) ещё 33 дня!!! 33 Карл! Нет слов, одни эмоции. А пилоту можно пожелать только удачи и ровных дорог (если он таковые найдет под снегом) #Москва #svoy_baiker #зима #2019 #мото_москва #снегопад #honda_goldwing #svoy_baiker #прогулки_на_мото #неожиданно #выпал_снег #без_фильтров #мотоциклы #байкеры #svoybaiker #мотоцикл_это_любовь_навсегда #интересно #moto #сюрприз #жду_весну #new #друзья #компания #Moscow #Moto_Moscow #tour #drive #свой_байкер
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