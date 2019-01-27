Svijet

Ovako se Moskva bori sa snijegom

Ovako se Moskva bori sa snijegom
Foto: Sputnik | Ovako se Moskva bori sa snijegom
N.N.

MOSKVA - Hiljade radnika gradskih službi sa oko 12.000 mašina za čišćenje snijega izašlo je na ulice Moskve u subotu i nedjelju.

U ruskoj prijestonici je za 24 sata pala trećina očekivane količine snijega za januar mjesec.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тут как бы без комментариев... Просто так, для информации, до 1 марта (до самого раннего начала сезона (и то навряд-ли)) ещё 33 дня!!! 33 Карл! Нет слов, одни эмоции. А пилоту можно пожелать только удачи и ровных дорог (если он таковые найдет под снегом) #Москва #svoy_baiker #зима #2019 #мото_москва #снегопад #honda_goldwing #svoy_baiker #прогулки_на_мото #неожиданно #выпал_снег #без_фильтров #мотоциклы #байкеры #svoybaiker #мотоцикл_это_любовь_навсегда #интересно #moto #сюрприз #жду_весну #new #друзья #компания #Moscow #Moto_Moscow #tour #drive #свой_байкер

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#снегопад

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Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

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