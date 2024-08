Ovo je Beran, terorista koji je htio da se raznese na koncertu Tejlor Svift (FOTO)

Prije tačno dvije nedjelje, osumnjičeni terorista Beran A. dao je otkaz na poslu u preduzeću za obradu metala u Donjoj Austriji.

Rekao je da "i dalje ima velike planove". Otada, 19-godišnjak iz Ternica pripremao se za planirani masakr na jednom od koncerata Tejlor Svift u Beču.

On je sada dao sveobuhvatno priznanje istražiteljima, a "Heute" rekonstruiše njegov teroristički plan. Napad - u kome je trebalo da pogine bezbroj mladih, veselih ljudi - pripremljen je na posebno perfidan način.

Prozor za mogući napad otvorio bi se danas u 16 sati, kada bi čuvari otključali kapije stadiona Ernst Happel u Beču. Osumnjičeni je navodno želio da napadne u četvrtak ili petak, piše Heute.

NEW - Islamist Beran A. (19) planned the Swift terror attack in Austria. He wanted to kill "non-believers in Vienna," he said during his police interrogation — oe24 pic.twitter.com/b3hrb6p5LM