Ovo je Prigožinova porodica

MOSKVA - Šef ruske plaćeničke grupe Vagner Jevgenij Prigožin navodno je poginuo u srijedu uveče kad se u Tverskoj oblasti blizu sela Kuženkino srušio privatni avion "embraer legasi" na liniji Moskva - Sankt Peterburg.

Dok se o šefu Vagnera već dosta toga zna, manje toga je poznato u vezi njegove porodice koju je ostavio za sobom.

Ko su članovi Prigožinove porodice?

On je - ili je bio - oženjen i ima troje djece. Prigožinova supruga je Ljubov Valentinovna Prigožina, koja je takođe imućna (neto bogatstvo njenog muža procijenjeno je na milijardu dolara).

Yevgeny Prigozhin's wife, Lyubov Valentinovna Prigozhina owns a successful spa in St. Petersburg as well as several other companies. Russian journalists estimated her annual income in 2020 at 2.5 billion rubles. pic.twitter.com/Ch4yCoOaC0 — Runningwaters06 (@runningwaters06) June 24, 2023

Ljubov je farmaceutkinja koja posjeduje butike poznate kao "Muzej čokolade" u Sankt Peterburgu, piše portal Thedistin.com. Ona je 2012. otvorila banju "Kristal" u Sankt Peterburgu koja je sljedeće godina osvojila priznanje "Savršenog banjskog projekta". Posjeduje kompanije "Nju tehnolodžis SPA LLC" i "Agat", dio grupe "Konkord".

"Fajnenšel tajms" piše da je Ljubov igrala "različite uloge" u poslovnom carstvu svog muža, zajedno sa drugim članovima porodice. Prigožinova djeca su, navodi list, sva imala akcije u očevim kompanijama, pri čemu se se one često mijenjale između njih.

Prigožinova djeca

Starija kćerka Polina je 2019. bila akcionar u ruskoj kompaniji "Lahta plaza", koja se u martu 2022. našla pod američkim sankcijama. Sada je pod kontrolom Prigožinovog sina Pavela.

"Lahta plaza" je, prema korporativnim dokumentima, dijelila revizora i broj telefona sa ruskim kompanijama koje su isporučivale tešku industrijsku opremu rudarskim i šumarskim kompanijama u Africi koje su kasnije sankcionisane od SAD i EU kao paravan Vagnera.

[ A L E R T ] LOST $6 BILLION PENTAGON UKRAINE MONEY EXPLAINED Intelligence sources now say the 'mystery money' was used to bribe Prighozin personally and pay Wagner fighters to turn on Putin. "Each soldier was promised $100k and had $50k deposited right away." pic.twitter.com/UZDftv6X7J — iSource News (@isource_news) June 24, 2023

Polina je prvo dijete Prigožina. Rođena je 1992, dok je sin Pavel rođen ili 1996. Ili 1998. Mlađa kćerka Veronika rođena je 2005.

"Fajnenšel tajms" (FT) piše da je plavokosa ruska tinejdžerka koja se amaterski takmičila u skupom sportu, jahanju sa preponama, u mediteranskom odmaralištu Oliva blizu Valensije 20. februara 2022. – četiri dana prije invazije na Ukrajinu – upravo bila Veronika Prigožina.

Jahala je sivog konja Dithara i završila četvrta sa nagradom od 50 evra. I Polina se takmičila na međunarodnim konjičkim disciplinama iako je njen otac bio pod sankcijama, navodi list.

Takmičenja van Rusije

Podaci Međunarodne federacije za konjičke sportove (FEI) pokazuju da su Veronika i Polina od 2014. učestvovale na stotinama takmičenja van Rusije: u Njemačkoj, Francuskoj, Portugalu, Italiji, Belgiji i Španiji. Nijedan od konja koje su jahale na tim takmičenjima nisu bili registrovani na Prigožinovo ime u FEI.

Prigozhina Polina, Prigozhin's daughter. Not much more on her except she owns a business in Germany and got fired from Polina Prigozhina sporthorses Management GmbH, Executive Director How does someone get fired from their own business?https://t.co/6lXVfOqx4d pic.twitter.com/7KqUnsat7L — Runningwaters06 (@runningwaters06) June 24, 2023

Pol Hendriks, belgijski veterinar, 2015. prodao je konja Kazapiloka čovjeku koji je bio u društvu Poline. Prigožin i njegova porodica tada nisu bili pod sankcijama, navodi FT. Ali, Polina je jahala Kazapiloka 60 puta na međunarodnim konjičkim takmičenjima od prve pojave u italijanskom gradu Areco 2018, dakle nakon što je njen otac sankcionisan.

I had to recall when he was in prison in Russia. 1981 - 1990 and his spouse is Lyubov Valentinovna Prigozhina, his children Pavel Evgenyevich Prigozhin, Polina Evgenyevna Prigozhina and only one with no sanctions Veronika Evgenyevna Prigozhina pic.twitter.com/iVzGn2RVCa — Rivkahle #NiOubliNiPardon (@russianjewess) June 3, 2023

Krajem 2019, pored sankcija na Prigožinovu ličnu imovinu, uključujući privatni avion, skoro svi konji koje su jahale njegove dvije kćerke iznenada su ponovo registrovani u Ruskoj konjičkoj federaciji na imena drugih ljudi, prema podacima FEI. Među njima je bio i Kazapiloko.

Polina je nakon toga nastavila da se takmiči sa tim konjem u Španiji i Portugalu i nijedan drugi jahač nije se takmičio sa Kazapilokom otkako je ona počela.

Pavel se borio za Vagner u Siriji

O Prigožinovom sinu Pavelu se malo toga zna. SAD su prošle godine rekle da su Polina, Pavel i supruga Ljubov igrali “različite uloge” u Prigožinovom poslovnom carstvu, koje ima koristi od "njegovog favorizovanog statusa u ruskoj eliti".

Pavel se, prema objavama svog oca na društvenim mrežama, borio za Vagner u Siriji i dobio je priznanje grupe "crni krst" za vojne usluge.

Početkom juna na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem su, prema tvrdnjama savjetnika u ukrajinskom MUP-u Antona Geraščenka, Pavel i Veronika Prigožin.

Russian Telegram channels published a video of Prigozhin's children, Pavel (in a baseball cap) and Veronika, in Karelia. They are filmed singing a song where they call themselves elite and oligarchs while others beg for coins and scrub floors. Prigozhin himself confirmed that… pic.twitter.com/hHsy9ZZCRb — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 31, 2023

"Snimljeni su kako pjevaju pjesmu u kojoj sebe nazivaju elitom i oligarsima, dok drugi mole za novčiće i ribaju podove", tvrdi Geraščenko.

Da je video autentičan potvrdio je i sam Prigožin. Tvrdio je da je snimljen u ljeto 2022. i da je video i fotografije ukralo posebno "sajber" odheljenje ruskog ministarstva odbrane, napisao je Geraščenko.

Prigožinova majka Violeta

Osim Prigožina, njegove supruge, Poline i Pavela, na meti zapadnih sankcija je i njegova majka Violeta, bivši ljekar i "trenutni zakoniti vlasnik" firmi "Konkord menadžment i konsultacije" od 2011, "Etalona" od 2010. i "Kreda", prema javno dostupnim podacima.

FT piše da je Violeta krenula na časove iz slikanja 2017. sa svojih 77 godina, a da je godinu dana kasnije otvorila sopstvenu umjetničku galeriju "Boje života" u centru Sankt Peterburga. Ubrzo je izlagala svoje slike, držala otvaranja i privlačila pažnju medija. Državni Kanal 1 se divio njenoj transformaciji u svijet umjetnosti preko noći.

The European Union’s General Court has annulled personal sanctions against Violetta Prigozhina, mother of Wagner Group private military company leader Yevgeny Prigozhin.https://t.co/KReiRrtiap — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) March 9, 2023

"Nije mogla da sjedi besposleno i našla je ne samo hobi već novi poziv", naveo je kanal u izvještaju.

U martu je Violeta, koja sada ima 83 godine, ostvarila neočekivanu pobedu na evropskom sudu. Njeni advokati su ubijedili sudije prvog vijeća Opšteg suda EU u Luksemburgu da ona nema ekonomskih veza sa svojim sinom ili njegovom primarnom kompanijom "Konkord".

Restrikcije protiv nje su ukinute i Savjet EU je morao da plati njene sudske troškove. Ali, FT piše da korporativna dokumenta i računi Violetine galerije otkrivaju nekoliko preklapanja između njenog i posla njenog sina.

Tako je 2021. reviziju galerije vršila mala kuća "Aksent" iz Sankt Peterburga, koja je takođe revizor za skoro sve kompanije Jevgenija Prigožina, uključujući entitete koji čine "Konkord", kao i više porodičnih firmi za nekretnine. Najmanje dvije trećine njenih klijenata je povezano sa Prigožinom, navodi list.

Dok presuda evropskog suda ne mora da bude posljednja riječ – Brisel se može žaliti u roku od dva mjeseca – postojeće sankcije protiv Prigožinove porodice su već imale posljedice: njegove kćerke više ne mogu da se takmiče u jahanju po Mediteranu. Njihovi konji više se ne pojavljuju na međunarodnim takmičenjima. U martu 2022. je FEI zabranila učestvovanje jahača iz Rusije i Bjelorusije na njegovim dešavanjima.

A Violeta je u međuvremenu nastavila da izlaže svoje slike u svojoj galeriji.

Smrt Prigožina

Avion u kom se nalazio Prigožin srušio se u regionu Tver dok je letio između Moskve i Sankt Peterburga. Na snimku objavljenom na internetu očigledno se vidi kako mali mlaznjak vuče oblak dima prije nego što je udario u zemlju i izbio u plamen.

Vodeći istraživački novinar o ruskim temama Hristo Grozev prije samo 10 dana dao je izjavu u kojoj je precizirao da će u roku od šest mjeseci ili će Prigožin biti mrtav ili će se desiti još jedan državni udar.

Medijski kanali povezani sa Vagnerom brzo su sugerisali da je ruska protivvazdušna raketa oborila avion.

Vođa Vagnera Jevgeniji Prigožin postao je poznat svjetskoj javnosti nakon uloge njegove plaćeničke grupe u ratu u Ukrajini.

(Blic/Kurir)