Ovo je čovjek koji je kovao zavjeru za Trampovo ubistvo (FOTO)

Državljanin Pakistana Asif Merčant (46) optužen je da je kovao zavjeru za ubistvo bivšeg predsjednika SAD Donalda Trampa.

Kako se navodi u dokumentima federalnog suda u Bruklinu, Merčant je uhapšen prošlog mjeseca.

Asif Merčant je u Sjedinjene Američke Države doletio iz Pakistana. U SAD je pokušao da angažuje plaćenog ubicu.

Iako se vrijeme optužbi poklapa s pokušajem atentata na Trampa 13. jula u Batleru u Pensilvaniji, nema naznaka da je Merčantov plan napada uopšte povezan s tom pucnjavom.

"Službe su osujetile zavjeru za koju se tereti prije nego što je mogao biti izveden bilo kakav napad. Naša dosadašnja istraga nije pronašla dokaze da je ovaj optuženi imao bilo kakvu vezu sa pucnjavom u Batleru", rekao je izvor za CBS, a prenosi Kurir.rs.

