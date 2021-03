Ovo je osumnjičeni za masakr u Atlanti

ATLANTA - Najmanje osam osoba ubijeno je u tri pucnjave na jugoistoku SAD-a, a osumnjičeni za masakr dvadesetjednogodišnji Robert Aron Long je uhapšen.

Do pucnjave je došlo u salonima za masažu u gradu Atlanti i okolini, javljaju američki mediji.

Prva pucnjava, u kojoj su četiri osobe ubijene i dvije ranjene, dogodila se juče poslijepodne u salonu za masažu pedesetak kilometara od Atlante, najvećeg grada u saveznoj državi Džordžiji, prenosi CNN.

Nedugo zatim u još dvije pucnjave u Atlanti takođe su ubijene četiri osobe u dva salona za masažu. Žrtve te dvije pucnjave su žene, navodno azijskog porijekla.

Američki mediji su objavili fotografiju osumnjičenog Longa.

