Ovo je tinejdžer (17) koji je ubio tri djevojčice u Engleskoj (FOTO)

​LIVERPUL - Identitet osumnjičenog 17-godišnjeg mladića koji je u ponedjeljak u plesnoj školi u Sautportu ubio troje djece, a ranio 13 osoba, uključujući 11 djece, u napadu nožem, otkriven je nakon odluke sudije.

Nakon razmatranja pravnih argumenata, sudija Endrju Menerej KC odlučio je da objelodani njegov idenitet, prenio je Sky news"

Riječ je o Akselu Rudakubani, koji će za šest dana napuniti 18 godina i koji se nalazi u pritvoru za mlade.

Izvještač "Sky newsa" je javio da je sudija slušao pravne argumente 20 minuta prije nego što je odlučio da bi Rudakubanin identitet mogao biti otkriven i da je to neobično jer po zakonu, svako ko je mlađi od 18 godina ima pravnu zaštitu i ne može biti imenovan.

A judge has lifted reporting restrictions on the Southport stabber. We can now CONFIRM: Name: Axel Rudakubana Age: 17 Place of birth: Cardiff Religion: Not a Muslim NOT A MUSLIM OR AN ILLEGAL IMMIGRANT THAT CAME ON A BOAT — WHICH THE FAR-RIOT RIOTERS HAVE CLAIMED. pic.twitter.com/FHMe75Tuwa