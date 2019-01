"Ovo nije viđeno 100 godina": Lavine u Evropi ubile 26 ljudi, najgore tek dolazi

CIRIH - Trojica muškaraca poginula su danas u lavini u blizini austrijskog skijališta Lech am Arlberg. Traje potraga za četvrtim skijašem, koji se zasad smatra nestalim. Potraga je nakratko prekinuta zbog izuzetno teških uslova i opasnosti od novih lavina.

U Francuskoj su, poginula dvojica zaposlenika skijališta Morilon. Ubila ih je lavina, a u regijama Savoie i Haute-Savoie na snazi je uzbuna zbog opasnosti od lavina.

1/ The problems with the #snow mass in the #Alps esp. #Austria are increasing. The roofs must be made snow free because more powder is coming. Highest risk of #Avalances at cat. 5. Roads are closed & valleys unreachable.... pic.twitter.com/scu16sIuIG — Ronaldo Wilbrink (@WXRonaldo) January 9, 2019

Ekstremna zima ubila 26 ljudi

Kako javlja Associated Press, ekstremni zimski uslovi - ogromne količine snijega i izuzetno niske temperature - tokom posljednjih su nedjelju dana širom Evrope odnijeli ukupno 26 života.

Sedmogodišnje dijete poginulo je nakon što je na njega palo stablo u Njemačkoj, 16-godišnjak je preminuo u lavini u Austriji i 27-godišnji muškarac poginuo je u lavini u Slovačkoj.

Lavine su ubile i mladu Šveđanku te trojicu skijaša iz Finske u Norveškoj u gradu Tromso.

U Austriji je tokom proteklih nedjelju dana pala rekordna količina snijega, a nove ogromne količine - i do 2 metra novog snijega, najavljuju se tokom iduća tri dana.

U Švajcarskoj je lavina potpuno zatrpala hotel Säntis u Schwägalpu. Povrijeđene su tri osobe.

Ovo se događa jednom u 100 godina

“Ovolika količina snijega na visinama većim od 800 metara nadmorske visine događa se svakih 30 do 100 godina”, izjavio je Aleksander Radler iz austrijskog Instituta za meteorologiju i geodinamiku. Austrijska vojska poslala je helikoptere da oduvaju snijeg s krošnji drveća kako bi se spriječilo padanje stabala na željezničke pruge i ceste.

Latest WRF model guidance for the intense and excessive snowfall across Austria and Switzerland until Tuesday - peaks could receive 150-200 cm of fresh snow! Forecast details: https://t.co/xDy0hKe3ts pic.twitter.com/N3rGcoMPKm — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 13, 2019

U Švedskoj snažan snježni vjetar, u Norveškoj vozači proveli noć u autu

U Švedskoj je na sjevernom dijelu zemlje duvao jak snježni vjetar, ponegdje čak 49,7 metara u sekundi, dok su na sjeveru Norveške vozači morali noć s četvrtka na petak provesti na planinskom putu .

Too much #snow on the northern side of the #Alps recently, but check out this NASA satellite image from yesterday. Little to no snow has fallen on the Italian side of the Alps. The sheer scale of the Alps have blocked the snow-bearing clouds making it over. #foehneffect Matt pic.twitter.com/GQGkFYWA5q — BBC Weather (@bbcweather) January 12, 2019