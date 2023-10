Ovo su majka i kćerka koje je Hamas oslobodio

Džudit i Natali Raan vratile su se u Izrael nakon što su ih Hamasovi militanti držali kao taoce od 7. oktobra, navodi se u saopštenju iz kancelarije Benjamina Netanjahua.

Netanjahuov izaslanik za taoce Gal Hirš, zajedno sa zvaničnicima Izraelskih odbrambenih snaga, susreo se sa njima na granici sa Gazom i trenutno ih vode u obližnju vojnu bazu gdje će se ponovo spojiti sa porodicom koja ih tamo čeka, saopšteno je.

"Vlada Izraela, izraelska vojska i cijeli bezbjednosni establišment nastaviće da radi na najboljim mogućnostima i naporima kako bi locirali sve taoce i vratili ih kući", dodaje se u saopštenju, prenosi Euronews.

Ranije je saopšteno da je Hamas oslobodio dvije američke taokinje "iz humanitarnih razloga".

Majka je stara 60, a kćerka 18 godina, rekao je izvor koji poznaje taokinje za Sky News.

Abu Ubaida iz oružanog krila militantne organizacije poručio je da je oslobađanje odgovor na katarske posredničke napore.

Dodao je kako su taokinje oslobođene da se "dokaže američkom narodu i svijetu da su tvrdnje američkog predsjednika Džozefa Bajdena i njegove fašističke administracije lažne i neosnovane".

A spokesperson for the Israel PM confirms the release of Yehudit and Nathalie Raanan from the terrorist organization Hamas. The two were kidnapped by Hamas, in the murderous attack Saturday, Oct 7th, 2023 while they were visiting Kibbutz Nahal Oz from Chicago pic.twitter.com/3GutPNy2qa