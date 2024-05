Ovo su nove mašine za ubijanje: Psi roboti s puškama (VIDEO)

Izgleda kao nešto iz distopijske serije "Black Mirror", ali ovo je samo najnovija adaptacija robotike za moderno bojno polje.

Tokom nedavnih vojnih vježbi s Kambodžom, kineska vojska pokazala je psa robota s automatskom puškom na leđima, piše CNN.

"Može poslužiti kao novi član u našim urbanim borbenim operacijama, zamjenjujući naše ljudske članove da provode izviđanje i identifikuju neprijatelja i gađaju metu", kaže vojnik identifikovan kao Chen Wei u videu državne televizije CCTV.

Dvominutni video snimljen tokom kinesko-kambodžanske vježbe "Golden Dragon 2024" prikazuje psa robota kako hoda, skakuće, leži i kreće se unatrag, a kontrolisan je preko daljinskog uređaja. U jednoj vježbi, robot koji puca iz puške vodi pješačku jedinicu u zgradu.

Vojna upotreba pasa robota nije ništa novo. CCTV video iz prošle godine takođe je prikazao robotske pse naoružane puškama u zajedničkoj vježbi u kojoj su učestvovale kineske, kambodžanske, laoške, malezijske, tajlandske i vijetnamske vojske održanoj u Kini prošlog novembra. U 2020., i vazdušne snage SAD-a demonstrirale su kako koriste robotske pse, prenosi Index.

PLA showcased two robot dogs — including one with a QBZ-95 assault rifle mounted on its back — during the 15-day China-Cambodia Golden Dragon 2024 joint military exercises that began on May 16. pic.twitter.com/b75K26BWzo