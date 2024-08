Ozbiljna eskalacija na Bliskom istoku: Hezbolah ispalio 320 raketa, Izrael uzvratio

Libanska militantna grupa Hezbolah saopštila je danas da je izvela napad na Izrael kao odgovor na ubistvo visokog komandanta Hezbolaha Fuada Šukra u predgrađu Bejruta prošlog mjeseca, prenosi Rojters.

U saopštenju se navodi da je napad izveden velikim brojem dronova i raketa, a da su na meti bili specijalni vojni ciljevi, izraelske PVO platforme odbrambenog sistema Gvozdena kupola i druge lokacije, kao i da će potpuni odgovor potrajati "neko vrijeme".

Izraelski ministar odbrane Joav Galant saopštio je da je proglasio vanredno stanje. Predstavnik Izraelskih odbrambenih snaga, kontraadmiral Danijel Hagari izjavio je da izraelska vojska nastavlja da sprečava napade Hezbolaha na Izrael.

"Uklanjamo prijetnje po Izrael. Desetine naših ratnih aviona sada napadaju ciljeve u različitim područjima južnog Libana", rekao je Hagari na konferenciji za novinare.

Prema njegovim rečima, Hezbolah ispaljuje rakete i dronove na Izrael, ali izraelski PVO sistemi, brodovi ratne mornarice i avioni ratnog vazduhoplovstva identifikuju i presreću napade sa cele teritorije Libana.

Libanska grupa Hezbolah saopštila je da je okončana "prva faza" napada na Izrael kao odgovor na ubistvo visoko rangiranog komandanta te grupe Fuada Šukra i da je pogodila 11 izraelskih vojnih lokacija.

Kako je ta grupa navela, ispaljeno je više od 320 raketa i veliki broj dronova na ciljeve u sjevernom Izraelu, prenoi Rojters.

The Iron Dome in Action — Saving Countless Lives In parallel, the IDF has launched a series of calculated preemptive strikes, targeting Hezbollah’s long-range missile sites deep within Lebanon. These strikes are not just military maneuvers but a strategic effort to prevent a… pic.twitter.com/6U7zPKVTJC