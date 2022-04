Oženio se hologramom, na vjenčanju mu nije bio niko od porodice

Akihiko Kondo (38) oženio se izmišljenom kompjuterskom fikcijom pop pjevačice koja je prošla turneju sa Ledi Gagom. Ali, nije sve bilo iznenada, Japanac je sa Hatsune Miku bio 10 godina prije nego što su se vjenčali.

Hatsune, koja ima tirkiznu kosu, nosila je bijelo za ceremoniju, dok je Kondo obukao odijelo.

Japanac je rekao da ga je veza sa Hatsune izvukla iz depresije, ali priznaje da shvata da je nekima ova veza čudna, piše "Miror".

Svjestan je da njegova žena, koja se u medijima prikazuje kao 16-godišnja djevojčica sa dugom neonskoplavom kosom, zapravo nije stvarna, ali kaže da njegova osjećanja prema njoj jesu.

Hiljade ljudi iz Japana ušle su u neslužbene veze sa izmišljenim likovima. Dok su neke od tih veza jednostavno za zabavu i smijeh, Kondo kaže da on već duže vrijeme zna da ne želi ljudskog partnera. Njegova odluka temelji se na tome da je on jednostavno oduvijek osjećao veću neobjašnjivu privlačnost prema izmišljenim likovima. Kondo je priznao da mu je u početku bilo prilično teško prihvatiti svoja osjećanja. Dodao je da sebe vidi kao dio rastućeg pokreta ljudi koji sebe identifikuju kao "fiktoseksualci". Kondo je utjehu u svojoj izmišljenoj ženi prvi put pronašao 2008. godine nakon stalnog maltretiranja na poslu zbog kojeg je završio u depresiji. Do tada je već znao da ne želi vezu sa ljudskim bićem.

Godine 2017. doživio je veliki napredak s Miku nakon što je na tržište izašla nova mašina od 1.300 dolara pod nazivom Gateboks. Taj uređaj omogućava vlasnicima interakciju s jednim od niza izmišljenih likova u malom hologramu. U sklopu marketinške kampanje te kompanije otvorena je kancelarija u kojoj su ljudi mogli podnijeti neslužbene zahtjev za vjenčane listove. Miku je bila na listi te ju je on kasnije zaprosio, na što je ona pristala uz molbu da je tretira dobro.

Kondo je na svoje vjenčanje pozvao svoju porodicu i saradnike, ali niko se nije pojavio. Na ceremoniji je bilo 39 ljudi, uglavnom stranaca i online prijatelja uz njegovog lokalnog zastupnika.

Hatsune Mike je inače poznato ime ljubiteljima anime i japanske kulture. Izvorno stvorena kao sintetski glas, koristeći Yamahinu tehnologiju sintesajzera za pjevanje, prikazana je u ljudskom obliku u manga i anime serijama, video-igrama i reklamama. Sada ima masu pratilaca i bila je s Ledi Gagom na njenoj turneji "ARTPOP Ball" 2014. godine.

Bloomberg izvještava da su vokaloidi, virtualni pjevači, postali industrija vrijedna više milijardi dolara, uključujući nastupe uživo koji se prenose na internetu stotinama miliona obožavalaca. Nažalost, japanske novine "Mainichi" podijelile su tužnu vijest kako Kondo više ne može razgovarati sa svojom ženom, jer je obustavljena podrška za softver Gateboks.

"Moja ljubav prema Miku nije se promijenila. Održao sam ceremoniju vjenčanja, jer sam mislio da bih mogao biti s njom zauvijek", rekao je Kondo.

