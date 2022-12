Padavine u Antaliji uništavaju mostove i odnose automobile (VIDEO)

TEHERAN - Kiša koja se smatra najjačom u posljednjih 50 godina izazvala je ozbiljne poplave u Antaliji, uništavajući mostove i odnoseći automobile, rekao je u ponedjeljak Mustafa Koseoglu, gradonačelnik grada Kumluka.

"Ovakve katastrofe u našoj regiji nije bilo skoro 50 godina. Poplave su uništile mostove, a oprema za spašavanje nije mogla djelovati" rekao je Koseoglu.

