Pakistan zatvorio vazdušni prostor zbog eskalacije tenzija s Indijom

​Vlasti Pakistana u potpunosti su zatvorile vazdušni prostor zbog eskalacije tenzija s Indijom.

Kancelarija za kontrolu civilnog zrakoplovstva saopćio je da su u Pakistanu zabranjeni svi civilni letovi.

Pakistanske snage jutros su srušile dva borbena aviona Indije koji su ušli u pakistanski vazdušni prostor. S druge strane, lokalni mediji javlja da je i indijska vojska srušila pakistanski bombarder F16.

Tenzije u kriznom Kašmiru eskalirale su 14. februara kada su bombaškom napadu na konvoj ubijena 44 vojnika u Indiji. Indija je za napad optužila Pakistan, a zvanični Islamabad je odbacio optužbe i osudio taj napad. Indijske snage su 26. februara izvele vazdušni napade na kamp koji se nalazi na pakistanskoj strani linije razgraničenja.

Punjab: Passengers stranded as flight operations at Amritsar airport have been suspended. pic.twitter.com/fQEtEEqZZh