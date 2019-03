Pakistanska mornarica spriječila pokušaj indijske podmornice da uđe u njene vode

Ratna mornarica Pakistana tvrdi da je otkrila indijsku podmornicu i prekinula njene pokušaje da uđe u unutrašnje vode zemlje, piše list „Daun“, pozivajući se na izjavu pakistanske ratne mornarice.

"Ratna mornarica Pakistana je otjerala (otkrivenu indijsku) podmornicu, uspješno spriječivši njen ulazak u pakistanske vode“, navodi se u saopštenju koje je objavio list.

Oni su dodali da će „Pakistanska mornarica nastaviti da štiti morsku granicu svoje države i mogu reagovati na svaku agresiju“.

Prema podacima lista, posljednji put se ovakav slučaj desio 2016. godine.

Napetost u odnosima Indije i Pakistana značajno se zaoštrila u proteklih nekoliko nedjelja. Razlog za to je samoubilački napad koji se dogodio 14. februara, kada je automobil eksplodirao u blizini konvoja paravojne policije u sjevernoj indijskoj državi Džamu i Kašmir.

U napadu je stradalo 45 osoba.

Odgovornost za napad preuzela je grupa Džaiš el Muhamed.

Nakon ovog napada Indija je optužila Pakistan da podržava terorističke grupe, Islamabad je demantovao ove optužbe kao „nedokazane“ i predložio Nju Delhiju da sprovedu zajedničku istragu incidenta.

Coordinates on the footage released by the Pakistan Navy on March 5 of an Indian submarine trying to intrude into Pakistani waters shows it being south of the Balochistan coast Footage from March 4, 2035 hrs Coordinates 23:45:13N, 63:00:36E pic.twitter.com/8yH9ggqOVp