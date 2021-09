Pala dolina Pandžšir? Talibani slave uz pucnjavu

Dolina Pandžšir, jedina pokrajina koja se do sada uspješno branila od talibana, izgleda da ipak nije uspela da zadrži svoju slobodu.

To je objavio i reporter TRT Vorld -a Ali Mustafa na Twitteru, pozivajući se na izvore koji su razgovarali sa medijima.

U međuvremenu, privremeni predsjednik međunarodno priznate avganistanske Vlade Amrllah Saleh takođe se oglasio na Twitteru.

"Otpor je ovde ime svih. OTPOR", izjavio je, ne precizirajući niti potvrđujući da li je posljednje uporište sada pod kontrolom talibana, prenosi b92.

Snimci koji su objavljeni na društvenim mrežama svjedoče o navodnom slavlju talibanske grupe nakon osvajanja ove pokrajine, i to pucnjavom iz automatskog oružja.

Celebratory fire all over #Kabul. People shooting heavy machine guns. Rumours that Panjshir has fallen.