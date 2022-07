Pala italijanska vlada, Mario Dragi potpisao ostavku

​RIM - Italijanski premijer Mario Dragi potpisao je ostavku na mjesto predsjednika Vlade Italije, javljaju Ria radio 1 i drugi italijanski mediji.

Kako javlja DW, predsjednik Italije je prihvatio Dragijevu ostavku.

Dragi je danas u donjem domu parlamenta rekao da ide kod predsjednika Serđa Matarele, sugerišući da je njegova ostavka neizbježna.

Predsjednik Italije bi mogao pak, da zatraži od Dragija da ostane na mjestu premijera do prijevremenih izbora.

Dragijeva vlada se raspala u srijedu nakon što su članovi koalicije koju čine lijevi, desni i populisti odbili njegov apel da se udruže kako bi završili prirodni mandat parlamenta i obezbijedili sprovođenje programa oporavka od pandemije virusa korona koji finansira EU.

Umjesto toga, stranke desnog centra Forca Italija, Lige i populističkog Pokreta pet zvjezdica bojkotovale su glasanje o povjerenju Senatu, što je jasan znak da su završile sa Dragijevom sedamnaestomjesečnom vladom, prenosi Euronews.

Podsjetimo, Matarela je odbacio prvobitnu Dragijevu ostavku prošle nedjelje kada je prvi put ponudio. Matarela je zatražio od Dragija da se vrati u parlament kako bi upoznao poslanike sa situacijom, što je učinio juče apelujući na lidere stranaka da poslušaju pozive na jedinstvo običnih Italijana.

Iako dalji koraci nisu poznati, pretpostavlja se da će Matarela raspustiti parlament, otvarajući tako put za vanredne izbore krajem septembra ili početkom oktobra.

Petogodišnji mandat parlamenta je inače trebalo da istekne 2023. godine.

BREAKING: Mario Draghi resigns as Italy's prime minister, raising the prospect of snap elections as soon as early October https://t.co/BNTC9iqlJA pic.twitter.com/75CWcOLi6R