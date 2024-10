Palestinac se punom brzinom zakucao u izraelski oklopnjak (VIDEO)

Vozač Palestinac se juče velikom brzinom zakucao u parkirano oklopno vozilo na Zapadnoj obali, saopštila je izraelska policija.

Palestinac (27) iz okoline Nablusa, je poginuo, dok niko od policajaca nije povrijeđen.

Snimak sigurnosnih kamera pokazao je kako automobil juri prema oklopnom vozilu i policijskom patrolnom automobilu, dok nekoliko policajaca stoji pored.

Neposredno prije nego što se automobil zakucao u oklopno vozilo, policajac se naizgled nesvjesno sklonio i izbjegao smrt.

Incident se dogodio na saobraćajnici u blizini naselja Ofra na Zapadnoj obali. Istražuje se kao teroristički napad.

