Palestinci slavili oslobađanje talaca, emotivan susret kćerke s majkom (VIDEO)

GAZA - ​Palestinci su sinoć slavili puštanje svojih sunarodnjaka koji su se iz izraelskih zatvora vratili u rodne gradove i sela u Jerusalimu i na Zapadnoj obali.

Na objavljenim snimcima mogu se vidjeti oslobođeni zatvorenici kako paradiraju ulicama, nose ih na ramenima dok gomila maše palestinskim, ali i Hamasovim zastavama.

39 osoba oslobođeno je juče prema sporazumu između Izraela i Hamasa, kojim je takođe dogovoreno oslobađanje 24 talaca iz Gaze i početak četverodnevnog primirja.

Među oslobođenima su 22 žene, kao i dvije djevojke. Oslobođeno je i petnaestak tinejdžera do 18 godina - najmlađi ima 14 godina.

Malo je pitanja koja su tako osjetljiva za Palestince na okupiranim teritorijima od pitanja zatvorenika u izraelskim zatvorima, piše "CNN".

Neki služe kazne za napade na Izraelce, dok su mnogi drugi u administrativnom pritvoru, što je široko kritikovana praksa prema kojoj se ljudi drže u pritvoru a da ne znaju za optužbe protiv njih i bez ikakvog pravnog procesa.

Asel El-Titi, 23-godišnja zatvorenica koja je puštena juče, rekla je za "CNN" da je tek tog jutra saznala da je puštena. Ali, rekla je, njena je radost bila ublažena spoznajom o tome šta se događa u Gazi.

After 7 years, Melek became free. The first moments when reunited with mother. pic.twitter.com/Q883txVTnb