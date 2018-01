Palestinski demonstranti napali zvaničnike SAD u Vitlejemu

VITLEJEM - Palestinski demonstranti prekinuli su danas sastanak američkih zvaničnika i palestinske privredne komore na Zapadnoj obali, upućujući američkim učesnicima poruke protiv SAD i gađajući njihova vozila paradajzom.

Desetak demonstranata upalo je na sastanak u Vitlejemskoj privrednoj komori, mašući posterima sa antiameričkim porukama, prenosi AP.

Demonstranti su istakli da se protive bilo kakvom kontaktu sa američkim zvaničnicima, a zbog njihovog protesta sastanak je ubrzo prekinut, nakon čega su počeli da gađaju vozila američkih zvaničnika i pokušali da ih spreče da odu.

Stejt department je osudio ovaj incident i ocijenio da je riječ o "zastrašivanju koje čine buntovni demonstranati".

"Ovaj program je bio dio dugoročnog angažovanja SAD radi stvaranja ekonomskih mogućnosti za Palestince. Iako niko nije povrijeđen, cilj je jasno zastrašivanje. Sjedinjene Američke Države se apsolutno protive upotrebi nasilja i zastrašivanju kao načinima da se izraze politički stavovi", navodi se u saopštenju.

Večeras je kabinet palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa osudio napad na američke diplomate, istakavši da "takva praksa protivreči vrijednostima i moralu palestinskog naroda".

This happened today: Palestinian protesters shut down a U.S. government training session to help Palestinian business owners improve their businesses. #LackingLogic pic.twitter.com/5ya9viyZvZ