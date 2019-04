Pamela Anderson oštro osudila hapšenje Asanža

Pamela Anderson, glumica i bliska prijateljica Džulijana Asanža, oštro je osudila njegovo hapšenje rekavši da je zapravo riječ o "diverziji od idiotskog Brexit sra*a".

Bivša Plejboj zečica nekoliko puta oglasila se na Twittteru od jutros.

"U šoku sam. Nisam mogla da čujem dobro šta je rekao? Izgleda jako loše. Kako si mogao Ekvador? Kako si mogla Britanijo? Naravno ti si američka kuč*a i bila ti je potrebna diverzija od tvog idiotskog Brexit sra*a", navela je u prvom Twiittu

Podsjećamo, Pamela Anderson otvoreno podržava, a u nekoliko navrata upozoravala da bi mogao da umre u ambasadi kao politički zarobljenik.

"On je loše, ovo je užasno. Onemogućili su mu pristup internetu, on je politički zarobljenik u Londonu i odsječen je od svih. Mogao bi da umre tamo, čovjek je i ne znam ko može ovo da toleriše. Politički je zarobljenik i heroj kojeg moramo podržati", rekla je jednom priikom Andersonova. Mediji su pisali čak i da je glumica i osnivač Vikliksa u ljubavnoj vezi, ali to nikada nije potvrđeno. Ona jeste dolazila u posete Asanžu, donosila mu ručak i knjige. Kako su britanski mediji svojevremeno pisali, Pamela mu je jednom prilikom donela knjigu "Get a Life" - dnevničke zapise slavne britanske pank kreatorke Vivijen Vestvud. Pretpostavlja da je upravo Vivijan "krivac" za njihovu navodnu vezu, jer ih je ona upoznala.

"Donijela sam mu lep veganski ručak i neke veganske grickalice. Međutim, on kaže da ga mučim donoseći mu takvu hranu", izjavila je novinarima Pamela poslije jednog od izlazaka iz ambasade.

