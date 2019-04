Panika na Šri Lanki, pronađeno 87 detonatora za bombe

​Prema poslednnjim informacijama sa Šri Lanke, policija je pronašla 87 detonatora za bombe na glavnoj autobuskoj stanici u Kolumbu.

Ova informacija dolazi nakon što je predsjednik Šri Lanke Maitripala Sirisena proglasio vanredno stanje u cijeloj zemlji od ponoći, nakon samoubilačkih napada na crkve i luksuzne hotele u kojima je poginulo 290 i povrijeđeno više od 500 ljudi, saopšteno je iz njegove kancelarije.

Vlada je odlučila da objavi klauzule povezane sa sprječavanjem terorizma do ponoći, navedeno je u saopštenju Kancelarije za medije predsednika Šri Lanke, preneo je Rojters.

Mjera će biti ograničena na borbu protiv terorizma i neće ugrožavati slobodu izražavanja.

