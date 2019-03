Panika u Londonu: Naoružani napadač prijeti građanima

LONDON - Policija u Londonu pregovara sa naoružanim napadačem koji, kako prenose svjetski mediji, prijeti da će ubijati ljude.

Pripadnici policije okružili su crveni auto kojem je nalazi zabarikadiran čovjek za koga se pretpostavlja da je naoružan pištoljem.

Jutros oko 9 sati policija je obavještena da nepoznati čovek u Krojdonu zlostavlja stanovnike i prijeti im da će ih ubiti.

"Policija je pozvana u utorak 19. marta u 8:32 časova od strane čovjeka koji je izjavio da namjerava da ubija ljude. Čovjek je pronađen u automobilu i, kada su mu policajci prišli, rekao im je da je naoružan. Službe pokušavaju mirno da razreše situaciju", saopštila je londonska policija.

