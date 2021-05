Panika u australijskoj državi zbog novog zatvaranja

MELBURN - Sedam miliona stanovnika australijske države Viktorije ulazi u novi, četvrti lokdaun od četvrtka uveče nakon što je virus ponovo počeo da se širi.

Broj zaraženih se udvosručio preko noći. Glavnim krivcima za širenje zaraze smatra se spora vakcinacija stanovništva i širenje virusa uprkos hotelskom karantinu, piše Rojters.

Viktorijanski premijer Džejms Merlino rekao je novinarima u Melburnu da će od ponoći građanima biti dozvoljeno da izlaze iz kuće samo zbog hitnih obaveza, odlaska kod ljekara, kupovine i rekreacije. I škole i vjerske institucije biće zatvorene. Zaključavanje je uvedeno na period od sedam dana.

"Posljednjeg dana vidjeli smo dokaze da je riječ o izuzetno zaraznom soju virusa korona, varijanti koja je zabrinjavajuća i širi se brže nego što smo ranije bilježili", rekao je Merlino.

To je soj B1617, koji je prvi put identifikovan u Indiji. Virus je u Viktoriju donio povratnik iz inostranstva koji je bio negativan u karantinu u Južnoj Australiji. Završio je 14-dnevni karantin, koji putnici u Australiju moraju da obave. Šest dana nakon povratka u Melburn dobio je simptome i bio je testiran.

Biće ograničen broj ljudi kojima je dozvoljeno okupljanje u javnosti i u domaćinstvima, a u utorak su vratili obavezu nošenja zaštitnih maski. Mnogi stanovnici hrlili su u supermarkete kako bi opskrbili domaćinstva potrebnim namirnicama uoči novog zaključavanja, a nemali broj njih je sjeo u automobile i pobjegao u Sidnej.

