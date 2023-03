Pao Instagram: Korisnici prijavljuju problem

Hiljade korisnika širom svijeta od rano jutros prijavljuju da ne mogu da pristupe Instagramu.

Prema sajtu "DownDetector", koji prati ove stvari, korisnici imaju najviše problema sa aplikacijom, čak 87 odsto njih.

#Instagram was down for thousands of users globally today in the morning, according to #outage tracking website Downdetector. More than 27,000 users reported issues with accessing the photo-sharing platform.#instagramdown pic.twitter.com/4JqyNO0hT8