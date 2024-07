Pao avion u Americi, poginuo Srbin (FOTO)

PALM BIČ - Muškarac G.M. iz Srbije poginuo je u padu aviona na Floridi.

Nesreća se dogodila u srijedu poslijepodne u okrugu Palm Bič, a avion u kojem su bile dvije osobe sletio je u jezero koje se nalazi u blizini piste aerodroma.

"Avion Piper PA28 sletio je sa piste na aerodromu opšte avijacije okruga Nord Palm Bič, i srušio se u močvarnu oblast na kraju piste", rekla je Sara Tejlor Salik, portparol Nacionalnog odbora za bezbjednost saobraćaja.

Kako navode lokalni mediji, do pada aviona došlo je nešto poslije 14 časova po lokalnom vremenu, a dvojica muškaraca izvučena su iz vode oko 15.30 časova.

"Kada je avion uletio u blatnjavo jezero, jedno krilo ili dio repa aviona je otkinut", rekao je kapetan vatrogasne službe okruga Palm Bič Tom Rejes.

Palm Beach County deputies are looking for two people that were in an aircraft, that had crashed into a body of water at North County Airport. More to come. @WPBF25News pic.twitter.com/xLFtDOLu7h