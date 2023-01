Pao helikopter kod Kijeva, poginuo ministar, među žrtvama dvoje djece (VIDEO)

KIJEV - U gradu Brovari u Kijevskoj oblasti, u blizini vrtića i stambene zgrade, danas se srušio helikopter, saopštio je načelnik Kijevske regionalne vojne administracije Aleksij Kuleba dodajući da ima žrtava.

On je na svom Telegram kanalu naveo da su u vrijeme pada helikoptera u vrtiću bila djeca i zaposleni i da su svi evakuisani, prenose RIA Novosti, prenosi Tanjug.

Policija je objavila da je najmanje 16 mrtvih, među njima dvoje djece, objavio je Index.

Poginuo je ukrajinski ministar unutrašnjih poslova, javio je AFP. U helikopteru su, prema izvještajima, bili njegov zamjenik i državni sekretar.

Predsjednički pomoćnik Kirilo Timošenko rekao je da su hitne službe na licu mjesta i da se provjerava ima li žrtava.

"Tražimo informacije o žrtvama i okolnostima", napisao je Timošenko putem aplikacije Telegram. Policija je prethodno objavila da je najmanje pet osoba povrijeđeno.

Ukrainian helicopter fell on a kindergarten This was stated in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. At the moment, 5 victims are known. Footage of fire where the Ukrainian helicopter fell pic.twitter.com/g7TwiczUJ3