TOMSK - U ruskom regionu Tomska dvojica pilota helikoptera "Mi-8" stradala su prilikom udarca letjelice u tlo, saopštile su lokalne vlasti, prenosi Tass.

"Prema poznatim podacima, dvoje ljudi iz posade poginuli su, a još dvoje je povrijeđeno", navodi se u saopštenju.

Two helicopter pilots dead after crash landing in Tomsk Regionhttps://t.co/HPe4ObWdLO

© Anton Novoderezhkin/TASS pic.twitter.com/Y9Ay6rXLh9