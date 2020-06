Pao jedan od najjačih albanskih aduta u američkoj administraciji

Najpoznatiji albanski lobista, kongresmen Eliot Engel izgubio je mjesto u Kongresu, a samim tim i mjesto predsjedavajućeg Komiteta za spoljne odnose. Na unutarstranačkim izborima Demokratske stranke u njujorškom distriktu porazio ga je Džemal Bovmen.

Eliot Engel je ravno 31 godinu bio u američkom Kogresu, a skoro isto toliko je bio jedan od najjačih albanskih aduta u američkoj administraciji. Obilato je koristio svoju političku funkciju i uticaj kako bi progurao sve albanske prohteve.

Vladimir Marinković, predsjednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu u Skupštini Srbije smatra da su Albanci, odlaskom Eliota sa pozicije, možda izgubili više nego on sam.

"Kosovski Albanci su imali u Engelu velikog saveznika i lobistu koji je za njih radio duže od dvije decenije. On je od početka dio kosovskih lobista u Senatu i Kongresu i može se reći da je jedan od posljednjih žestokih albanskih jastrebova u njihovoj administraciji. Njegov poraz u stranci automatski znači da od novembra više neće obavljati funkciju predsjedavajućeg Komiteta za spoljne odnose i to nama faktički znači mnogo jer je svoju poziciju, koja je vrlo uticajna, obilato koristio za interese Albanaca," objašnjava Marinković.

Ko god da dođe na njegovo mjesto, smatra Marinković, teško da može biti ostrašćeniji nego što je to bio Eliot kad su Srbi u pitanju.

"Nanio nam je mnogo štete. On je bio jedan od organizatora skupa na kome je promovisano da je 20.000 Albanki silovano od strane srpske vojske i policije, što je strašna optužba. Prosječan Amerikanac koji to gleda na televiziji, sve shvata zdravo za gotovo, a sto puta izgovorena laž, postaje vremenom istina," dodaje on.

Весељи и конгресмен Елиот Енгел: Србија да призна Косово и одговара за злочине https://t.co/zvFJYpuYYw pic.twitter.com/3XKdEbMIvK — GracanicaOnline (@GracanicaOnline) July 17, 2019

Marinković kaže da je Eliot odgovoran za skoro sve skupove u Americi koji su omogućili da se kosovski političari promovišu i da pošalju što ružniju sliku o Srbima američkom narodu.

"Tek je Trampov dolazak donekle nama omogućio da se i mi predstavimo sa našom istinom i da se na Srbiju gleda nekim drugim, pozitivnijim očima," dodaje on.

Dragomir Anđelković, politički analitičar, uvjeren je da se kosovski Albanci neće tako lako oporaviti od ovog gubitka.

"Činjenica da je Engel poražen je za njih ogroman gubitak. Iako imaju više lobista, nijedan nije bio tako ostrašćen kao Eliot. Za nas i za našu disporu je to veliki uspjeh, u stvari dvostruki, jer smo pokazali da i mi možemo da lobiramo za sebe. A drugo, pokazalo se da najsnažniji albanski lobista nije više tako snažan jer je potpuno urušen, i teško da će nastaviti političku karijeru,“ vjeruje Anđelković.

Anđelković kaže da Albanci stalno pokušavaju da izbore stare pozicije koje su imali kod bivše američke admnistracije.

"Sve ovo pokazuje da će, ako Tramp ponovo pobijedi, njihove pozicije da se temeljno uruše," smatra Anđelković.

Engel je dugo opstajao na poziciji jer do sada nije ni imao pravog portivkadidata u stranci, a Bovmen ga je pobijedio sa skoro 63 odsto podrške.

(Sputnjik)