Pao putnički avion kod Moskve, ima poginulih (VIDEO)

Putnički avion Suhoj pao je u moskovskoj regiji, pri čemu je poginulo troje članova posade, objavilo je rusko ministarstvo za vanredne situacije.

Avion je pao u šumskom predjelu u blizini grada Kolomna, a osim članova posade nitko nije poginuo. Zasad se ne zna uzrok nesreće.

Mash, kanal na aplikaciji Telegram blizak ruskim snagama sigurnosti, objavio je da je avion imao ispitni let nakon popravka te da pripada Gazpromaviji, aviokompaniji u vlasništvu plinskog giganta Gazproma.

