Pao sistem za zakazivanje vakcinacije u Japanu

TOKIO - Tehnički problemi izazvali su danas pad onlajn sistema za zakazivanje vakcinacije u dijelovima Japana, uključujući Tokio i zapadni grad Minoh, prenio je javni servis NHK.

Sistem je pao usljed globalnog problema u radu "klaud" kompjuterskog servisa američke kompanije "Sejlsfors".

Glavni tehnološki zvaničnik ove firme Parker Heris objavio je na Twitteru da se dogodio "veliki poremećaj", a kasnije da je rad servisa najvećim dijelom obnovljen.

Japanski korisnici Twittera navode da se ispostavilo da je sistem zakazivanja vakcinacije komplikovan za starije osobe.

"Molim vas da razmotrite mogućnost vakcinisanja bez zakazivanja", napisao je jedan korisnik u apelu japanskim vlastima.

Rojters nije mogao da stupi u kontakt sa predstavnikom kancelarije za vakcinaciju pri Ministarstvu zdravlja.

Japan je do sada imunizovao 2,8 odsto stanovništva, što je najmanji procenat među bogatim zemljama, iako Vlada ambiciozno planira da se do jula obavi vakcinacija 36 miliona starijih ljudi. U to vrijeme planirano je otvaranje Olimpijskih igara u Tokiju.