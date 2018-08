Pao snijeg u Njemačkoj i Austriji

BEČ - Evropski vreli talas naglo je prekinut nakon što je u nekim zemljama pao snijeg visine do 40 centimetara, a temperatura pala ispod nule.

Oko 25 centimetara snijega palo je na najvišem njemačkom vrhu Cugšpice, gdje je temperatura vazduha pala na minus sedam stepeni Celzijusovih.

NJemačka meteorološka služba saopštila je da je temperatura pala za 30 stepeni i da treba obući jaknu ili džemper.

U saopštenju se navodi da, dok je temperatura u četvrtak, 23. avgusta iznosila oko 33 stepena u Ofenbahu, juče je u 6.30 časova zabilježeno samo sedam stepeni.

Was man halt so an einem Sonntag im August macht. #Schnee #Sommer #Dolomiten Morgen tauts eh schon wieder...! pic.twitter.com/iDFdIm0HEu