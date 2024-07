Pao snijeg u julu (VIDEO)

​ALEKSANDRIJA - Loše vrijeme praćeno obilnim padavinama, gradom i snijegom paralisalo je Aleksandriju, u Italiji, i izazvalo velike probleme na putevima.

Putevi puni poledice i snijega pogodili su Aleksandriju juče poslije 16.00 časova.

The unbelievable amount of hail that fell yesterday during a hailstorm in the comune of Quattordio, Province of Alessandria, Italy July 2024 #storm #hailstorm #Italy #Quattordio pic.twitter.com/2fu0jKocMS