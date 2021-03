Papa Franja osudio rasizam uporedivši ga sa virusom koji vreba

RIM - Papa Franja osudio je u nedjelju rasizam, uporedivši ga sa virusom koji vreba, a tek kada se pojavi, pokaže da aktuelni društveni napredak nije tako stvaran ili konačan kako ljudi misle.

On je objavio tvit o rasizmu na dan kada Ujedinjene nacije obilježavaju Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije, preneo je AP.

Papa je rasizam uporedio s virusom koji brzo mutira i umjesto da nestane, skriva se i vreba.

"Slučajevi rasizma i dalje nas sramote, jer pokazuju da naš navodni društveni napredak nije toliko stvaran ili konačan kao što mislimo", napisao je na Tviteru papa Franja i dodao haštagove "Borite se protiv rasizma" i "Frateli Tuti".

Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije obilježava se 21. marta na godišnjicu dana kada je policija u Šarpvilu, u Južnoj Africi, otvorila vatru i ubila 69 ljudi na mirnim demonstracijama protiv zakona o aparthejdu 1960. godine.

Racism is a virus that quickly mutates and, instead of disappearing, goes into hiding, and lurks in waiting. Instances of racism continue to shame us, for they show that our supposed social progress is not as real or definitive as we think. #FightRacism #FratelliTutti