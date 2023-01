Papa Franjo: Biti homoseksualac nije zločin

Papa Franjo kritikovao je zakone koji kriminalizuju homoseksualnost kao "nepravedne", te dodao da "biti homoseksualac nije zločin". On je to rekao tokom intervjua u utorak za "Associated Press".

Papa je još rekao da Bog voli svu svoju djecu takvu kakva jesu i pozvao katoličke biskupe koji podržavaju zakone da požele dobrodošlicu LGBTQ osobama u crkvu.

Franjo je priznao da katolički biskupi u nekim dijelovima svijeta podržavaju zakone koji kriminalizuju homoseksualnost ili diskriminišu LGBTQ zajednicu, a sam je to pitanje nazvao "grijehom".

Ali, pripisao je takve stavove kulturnom porijeklu i rekao da biskupi posebno trebaju proći kroz proces promjene kako bi priznali dostojanstvo svima.

“Ti biskupi moraju imati proces obraćenja”, rekao je, dodavši da bi trebali primijeniti “nježnost, molim vas, kakvu Bog ima prema svakome od nas”.

Nekih 67 zemalja ili jurisdikcija širom svijeta kriminalizuje dobrovoljne istopolne seksualne odnose, od kojih 11 može ili izriče smrtnu kaznu, prema "The Human Dignity Trust", koji radi na ukidanju takvih zakona.

Stručnjaci kažu da čak i tamo gdje se zakoni ne sprovode, oni doprinose uznemiravanju, stigmatizaciji i nasilju nad LGBTQ osobama, prenosi "NBC".