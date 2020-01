Papa Franjo po ruci udario ženu koja ga je povukla

VATIKAN - Poglavar Katoličke crkve papa Franjo imao je u utorak naveče neugodnu situaciju dok je na Trgu svetog Petra u Vatikanu pozdravljao djecu i vjernike, prenosi.

Papa je radosno pozdravljao okupljene kada ga je u jednom trenutku snažno povukla žena. Kako bi se oslobodio njenog stiska, papa ju je udario po ruci, a potom nastavio da hoda.

U video-snimku koji su objavili svjetski mediji može se vidjeti da je takav neočekivani postupak vidno uznemirio papu, a čak je u jednom trenutku i viknuo na nju.

Prije incidenta, žena je rukom napravila znak krsta. Obratila se 83-godišnjem papi dok mu je zgrabila ruku, ali nije jasno šta mu je pokušala reći.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz