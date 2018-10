Papa dolazi u posjetu Sjevernoj Koreji

SEUL - Papa Franjo vjerovatno će posjetiti Pjongjang sljedećeg proljeća nakon što mu je poziv uputio lider Kim DŽong Un, prenijela je danas južnokorejka agencija Jonhap pozivajući se na predsjednika vladajuće stranke.

Predsjednik Demokratske partije Južne Koreje Li Hae Čan rekao je da ne želi da otkrije svoj izvor ove informaicje.

"Saznao sam da se priča da papa želi da posjeti Sjevernu Koreju sljedećeg proljeća", rekao je Li.

Južnokorejski predsjednik Mun DŽae In nalazi se na zvaničnoj evropskoj turneji od 13. do 21. oktobra i očekuje se da će za to vrijeme posjetiti Francusku, Italiju, Vatikan, Belgiju i Dansku.

NJegova administracija objavila je ranije da tokom posjete Vatikanu Mun planira da preda papi poziv od sjevernokorejskog vođe da posjeti Pjongjang.

Papa je u javnim molitvama često pozivao na pomirenje dvije Koreje.