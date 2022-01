Papa kupovao ploče, novinar ga slučajno snimio: "Loša sreća"

RIM - Papa Franja čestitao je danas novinaru koji ga je ove nedjelje "uhvatio" u posjeti starim prijateljima koji vode prodavnicu ploča u Rimu, našalivši se da je njegova "loša sreća" to što je vijest objavljena.

Posjeta u utorak uveče trebalo je da ostane tajna, ali Havijer Martinez-Brokal iz televizijske novinske agencije Rom riports slučajno se našao u centru Rima, prenio je Rojters.

Snimio ga je svojim pametnim telefonom, objavio snimak na Twitteru i on je postao viralan.

U pismu upućenom juče Martinez-Brokalu, papa Franja (85) mu je čestitao na radu i lamentirao nad svojom lošom srećom.

"Ne možete poreći da je to bio slučaj loše sreće... da je nakon preduzimanja svih mjera predostrožnosti na taksi stanici bio novinar", napisao je papa Franja u pismu koje je Martinez-Brokal podijelio danas sa kolegama.

El magnífico fin de la historia de la visita del #Papa a una tienda de discos de #Roma. Escribe al gran @javierMbrocal, el periodista que le “pilló in fragranti”: No me negará que fue una “bruta sorte” que usted estuviera allí. Y le confirma que echa de menos no poder callejear pic.twitter.com/XB8kU1B7UP