Papa poželio dobrodošlicu LGBT osobama u crkvu (VIDEO)

VATIKAN - Papa Franjo je u jednom dokumentarcu rekao da je svjestan štA znači nebinarnost i da želi dobrodošlicu ljudima iz LGBT+ zajednice u crkvu.

U dokumentarcu pod nazivom "Papa odgovara", koji je objavljen u srijedu, može se vidjeti kako hvali i seks. Rekao je da je to "jedna od lijepih stvari koje je Bog dao ljudskoj osobi".

Dokumentarac je producirao Disney i prikazuje Papu u susretu s najmanje 10 ljudi u ranim dvadesetima. Ovaj susret se dogodio negdje prošle godine.

Postavljaju mu mnoga pitanja, uključujući o LGBTQ pravima, pravima na abortus, porno industriji i seksu, osim ostalih.

"Seks je jedna od lijepih stvari koje je Bog dao ljudskoj osobi. Seksualno se izraziti je bogatstvo. Dakle, sve što umanjuje stvarni seksualni izražaj umanjuje vas i iscrpljuje ovo bogatstvo", rekao je papa.

Pope Francis will soon be the star of a Disney documentary. The broadcast, called "The Pope: Answers" is set to air next week on Hulu. Executive Editor and Washington Bureau Chief of @EWTNews, Dr. @MattBunson, shares his thoughts. pic.twitter.com/17zhlB2EHP