Papa se izvinio jer je udario ženu po ruci

VATIKAN - Papa Franjo izvinio se danas zato što je tokom jučerašnje svečanosti na Trgu svetog Petra u Vatikanu udario po ruci ženu koja ga je zgrabila za ruku i povukla prema sebi.

Papa je u obraćanju javnosti povodom Nove godine na Trgu svetog Petra priznao da je izgubio strpljenje sa ženom.

"Svi izgubimo strpljenje mnogo puta, pa i ja. Izvinjavam se što sam dao loš primjer", rekao je Franja, prenosi AP.

Na snimku koji je postao viralan vidi se kako je žena koja je stajala iza barikade uhvatila papu za ruku i grubo ga povukla prema sebi.

Franjo je oštro reagovao, nešto uzviknuo, a zatim udario po ruci ženu, kako bi ga pustila.

Ljutito se mršteći, okrenuo se i udaljio žustrim hodom.

Papa je prolazio Trgom svetog Petra pozdravljajući hodočasnike na putu ka velikoj sceni rođenja Isusa, postavljenoj na šetalištu.

Dok su se ljudi približavali sceni, žena nije pokazivala nikakve znake ljutnje, a ne zna se da li je nešto govorila papi dok ga je privlačila ka sebi.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz