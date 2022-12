Par u SAD sletio s litice, prošli samo sa ogrebotinama (VIDEO)

Cloe Fields i njen partner Christian Zelada preživjeli su nakon što je njihov automobil skrenuo s kalifornijskog auto-puta i sletio preko litice u 90 metara duboki kanjon.

Par je u utorak bio na ležernoj planinskoj vožnji u blizini svoje kuće u Glendaleu, kada je Zelada stao da propusti drugi automobil. U roku od nekoliko sekundi njihov Hyundai Elantra izletio je na šljunčanu cestu i survao se unatrag s litice duž auto-puta Angeles Forest.

"Sve što smo mogli vidjeti bilo je drveće, prljavština i dim. Udarali smo u drveće. Onda smo osjetili kotrljanje i bili smo naglavačke", rekla je Fields u razgovoru za magazin People, prenosi Index.

Njihov je automobil sletio na krov nakon što je pao s gotovo 90 metara u kanjon Monkey. Prošli su samo s ogrebotinama.

"Moja prva misao bila je gdje mi je telefon", kazala je Fields.

Upravo je njezin telefon upotrijebio novu tehnologiju za automatsko otkrivanje sudara i uputio SOS poziv putem satelita Appleovom centru za hitne slučajeve, koji je brzo obavijestio službenike o nezgodi i njenoj lokaciji.

Unutar 30 minuta službenici okruga Los Angeles uspjeli su spasiti Fields i Zeladu.

Helikopter Ureda za specijalno provođenje korišten je da stigne do mjesta nesreće duboko u kanjonu. Dok je helikopter lebdio iznad, tim je spustio medicinare i izvukao par na sigurno pomoću užeta. Vlasti su na društvenim mrežama objavile snimak dramatičnog spašavanja.

"Hiperventilirao sam i plakao u isto vrijeme. Rekli su mi: ''Dobro si, živ si, dobro si.' Ne mogu vjerovati da se ovo dogodilo", rekao je Zelada.

Par je avionom prebačen u bolnicu Huntington u Pasadeni, gdje su im ljekari sanirali manje ogrebotine.

"Osjećao sam se kao da sam na napornom treningu", zaključio je Zelada.

Deputies, Fire Notified of Vehicle Over the Side Via iPhone Emergency Satellite Service This afternoon at approximately PM, @CVLASD received a call from the Apple emergency satellite service. The informant and another victim had been involved in a single vehicle accident pic.twitter.com/tFWGMU5h3V