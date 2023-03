Pariz postao džinovska deponija (FOTO/VIDEO)

PARIZ - Količina neodvezenog smeća na ulicama Pariza zbog štrajka komunalnih radnika narasla je na 10.000 tona, uprkos naporima da se oni vrate na dužnost, saopštile su vlasti u petak.

Nova procjena, u odnosu na 7.600 tona ranije ove sedmice, dolazi nakon što je ministar unutrašnjih poslova Džerald Darmanin rekao da su štrajkači prisiljeni vratiti se na posao u skladu s ovlastima za vanredne situacije osmišljenim da zaštite osnovne usluge.

"Od danas, od jutros, prazne se kante", rekao je za "RTL radio".

Pomoćnica socijalističke gradonačelnice Pariza, Ane Hidalgo, protivnica Darmanina i predsjednika Emanuela Makrona, negirala je ovu informaciju, rekavši da "nijedan kamion nije bio na ulicama".

Gradski sakupljači komunalnog otpada započeli su štrajk i blokadu gradskih spalionica prije 12 dana zbog Makronovih penzionih reformi prema kojima će morati da rade do 59. godine života, u poređenju sa sadašnjom granicom do 57.

Francuski mediji javljaju da su privatne kompanije za odvoz otpada i dalje radile, a neke od njih su sklapale ugovore za čišćenje ulica kojima se širi nesnosan smrad i prave brda smeća.

Delfin Barkli, gradonačelnica teško pogođenog 9. okruga, predložila je danas da treba pozvati vojsku da očisti ulice.

The trash strike in #Paris has made the city less than romantique. pic.twitter.com/p9swLUkQj7