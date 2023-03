Pariz zatrpan otpadom u strahu od štakora (FOTO/VIDEO)

PARIZ - Kante su prepune u velikim dijelovima Pariza sedam dana nakon štrajka komunalnih radnika, a hiljade tona smeća stoje napuštene na ulicama francuske prestonice koja se guši u otpadu.

"Prljavo je, privlači štakore i žohare", požalio se jedan Parižanin na francuskom radiju.

Radnici štrajkaju zbog prijedloga Makronove vlade o podizanju starosne granice za odlazak u penziju sa 62 na 64 godine.

Drugi gradovi, uključujući Nant, Ren i Le Avre, takođe su pogođeni.

Komunalni radnici pridružili su se štrajku oko penzija prije sedam dana, a pariške vlasti kažu da je polovina gradskih naselja, koje pokrivaju opštinski radnici, pogođena akcijom. Tri mjesta za obradu otpada su blokirana, a četvrto djelimično zatvoreno.

Streets of #Paris drown in trash as garbage collectors are on strike already for a week due to #Macron's pension reform. On the photos 15th & 2nd arrondissements. Parisians who fear rat invasion are, however, sympathetic to the strikers.#ReformeDesRetraites #EboueursEnGreve pic.twitter.com/cMfQ0hYOja