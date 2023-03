Pariz zatrpan smećem (FOTO)

​PARIZ - Hiljade tona smeća nagomilalo se na ulicama Pariza nakon sedam dana štrajka sakupljača otpada, koji se protive Vladinoj penzionoj reformi, saopštila je danas gradska skupština.

Tri spalionice izvan glavnog grada Francuske pogođene su prekidima u radu zbog kojih su trotoari prekriveni crnim vrećama i prepunim kantama.

Pariska agencija za kućni otpad "Siktom" saopštila je da je preusmjerila kamione za smeće na druga mjesta za skladištenje i preradu u regionu i da još nije neophodno da pozove u pomoć policiju.

Nadležna gradska služba je u posljednjih sedam dana sakupljala smeće samo u polovini pariskih okruga. Štrajk je pogodio neke od najekskluzivnijih oblasti, uključujući peti, šesti i šesnaesti arondisman.

Ostale okruge opslužuju privatne firme koje nisu štrajkovale.

In Paris, over 4,400 tonnes of trash are sitting on the city's streets awaiting collection. This as massive strikes against pension reform are affecting trash pickup services. https://t.co/qeunrv2A3K #CBCNewsBarbados pic.twitter.com/Ir2eQNa4GJ

Prema sindikatu CGT, sakupljači otpada i vozači trenutno mogu da se penzionišu sa 57 godina života, ali će se suočiti sa još dvije godine rada u skladu sa planiranom reformom, koja i dalje dozvoljava prijevremeno penzionisanje onima koji su bili suočeni sa teškim uslovima rada.

Očekivani životni vijek radnika slžbe za sakupljanje smeća je 12 do 17 godina ispod prosjeka za zemlju u cjelini, kažu u CGT-u.

Ever since last week (when the trash thing started) I was genuinely waiting for a random tourist to post something like that So many people just happen to get immense joy from trying to show the internet that "Paris isn’t like the pictures" https://t.co/8u32YJv2eY