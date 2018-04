Parlament Kube bira nasljednika Raula Kastra

HAVANA - U kubanskom parlamentu danas počinje dvodnevno zasjedanje na kome će biti izabran nasljednik predsjednika Raula Kastra.

Ukupno 605 poslanika jednodomnog parlamenta svojim glasovima izabraće parlamentarne lidere, predsjednika Narodne skupštine, potpredsjednika i još 29 članova Državnog savjeta. Prema kubanskom Ustavu, predsjednik Državnog savjeta je šef države i vlade.

Raul Kastro (86) rekao je više puta da ne misli da se kandiduje za treći mandat. Ime novog predsjednika biće objavljeno sutra.

TASS podsjeća da su upravo 19. aprila 1961. godine kubanske oružane snage pod komandom Fidela Kastra porazile intervencionističke snage koje je obučavala CIA na plaži HiroN.

Analitičari su skoro jednoglasni u uvjerenju da će novi predsjednik biti Migel Dijaz-Kanel, prvi potpredsjednik Državnog savjeta i Savjeta ministara.

Očekuje se da će Raul Kastro ostati na čelu Komunističke partije Kube do 2021. godine. To znači da će on nastaviti da vrši uticaj u procesu donošenja odluka.