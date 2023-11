Pas moldavske predsjednice ugrizao za ruku predsjednika Austrije (VIDEO)

Pas moldavske predsjednice Maje Sandu ugrizao je danas za ruku predsjednika Austrije Aleksandra Van der Belena koji boravi u posjeti Kišinjevu, javili su lokalni mediji.

Incident se desio dok se dvoje lidera šetalo baštom predsjedničke rezidencije i kada je Van der Belen pokušao da pomazi psa po imenu Kodrut.

SANDU'S DOG BIT THE AUSTRIAN PRESIDENT! The dog of Moldovan President Maia Sandu bit the finger of Austrian President Alexander Van der Bellen, who arrived in Chisinau. pic.twitter.com/kCTM2CeWlz