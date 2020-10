JEREVAN - Jermenski premijer Nikol Pašinjan izjavio je da međunarodna zajednica treba da prizna pravo Nagorno Karabaha na samoopredjeljenje.

"Svijet mora da prizna pravo Arcaha na samoopredjeljenje. Ako vlade i parlamenti to ne učine, to mogu da urade narodi, pojedinci, organizacije. To mora da postane svjetski pokret koji objedinjuje takve pojedince, narode i organizacije", napisao je Pašinjan na Facebooku.