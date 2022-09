Pauk "ukrao" pažnju na sahrani Elizabete II

LONDON - Gotovo 2000 zvanica prisustvovalo je bogatoj državnom sahrani kraljice Elizabete II. Ali samo je jedan od njih imao osam nogu.

Nepozvani pauk je nekako stigao do službe u Vestminsterskoj opatiji, uhvativši vožnju na kovčegu pokojnog monarha i zakopavši se u vijenac od cvijeća i lišća izrezanog iz vrtova Bakingemske palate.

Snimci na društvenim mrežama pokazuju kako pauk juri preko poruke koju je napisao kralj Čarls III, a koja je glasila: "U znak ljubavi i odanog sjećanja. Čarls R." Pauk je na kraju nestao iz vida, vratio se u buket, da ga više ne vide.

The most famous spider in the world right now. #queensfuneral #QueenElizabethIIMemorial pic.twitter.com/h0pj8a3XNN